Венгрия отвергает санкции ЕС против атомной отрасли РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил о своем несогласии с призывами ЕС ввести санкции в отношении российской атомной отрасли.

Венгерское правительство не позволит включить ядерную энергетику в санкции, заявил Орбан в эфире государственного радио. «Это исключено».

Украина требует, чтобы Евросоюз включил российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» в список санкций.

Венгрия, которая эксплуатирует атомную электростанцию российского проекта и планирует расширить ее мощности вместе с Росатомом, отвергает эти ограничения.

Орбан неоднократно критиковал санкции ЕС против России в связи с войной на Украине, утверждая, что они фактически не ослабляют Россию, но наносят серьезный ущерб европейской экономике.

