Никита Пресняков сменил род деятельности в США
2023-01-27 11:46
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который в России позиционировал себя как исполнитель, выступая в составе группы "Multiverse", в США снимает клипы для западных артистов.
Никита Пресняков сообщил, как зарабатывает на жизнь после отъезда из РФ. Музыкант сменил сферу деятельности.
Внук Аллы Пугачевой теперь снимает и монтирует музыкальные клипы для западных певцов.
Он рассказал в соцсетях, как трудился над клипом для американского рэп-исполнителя. На монтаж видео Пресняков потратил 3 дня.
В конце 2022 года Никита занимался съемками клипа для западной певицы на Гавайях.
Напомним, что Пресняков учился в Нью-Йорке в университете кинематографии и актерского мастерства.
Опубликовано: Наталья Гончарова