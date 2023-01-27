Никита Пресняков сменил род деятельности в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который в России позиционировал себя как исполнитель, выступая в составе группы "Multiverse", в США снимает клипы для западных артистов.

Никита Пресняков сообщил, как зарабатывает на жизнь после отъезда из РФ. Музыкант сменил сферу деятельности.

Внук Аллы Пугачевой теперь снимает и монтирует музыкальные клипы для западных певцов.

Он рассказал в соцсетях, как трудился над клипом для американского рэп-исполнителя. На монтаж видео Пресняков потратил 3 дня.

В конце 2022 года Никита занимался съемками клипа для западной певицы на Гавайях.

Напомним, что Пресняков учился в Нью-Йорке в университете кинематографии и актерского мастерства.