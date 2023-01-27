Сальма Хайек знает, как стареть красиво

Латиноамериканки стареют медленнее, чем представительницы других рас. Видимо, в этом секрет молодости и привлекательности 56-летней мексиканской актрисы Сальмы Хайек.

Сальме Хайек уже 56 лет, но ей никогда не дашь ее возраст.

Актрисе безусловно повезло с генами и национальностью, ведь латиноамериканки стареют медленнее, чем представительницы иных рас.

Как сохранить молодость кожи, Сальму научила бабушка. Она не умывается по утрам, а использует немного розовой воды, чтобы проснуться.