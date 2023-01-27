К Земле приближается комета, которую можно рассмотреть невооруженным взглядом

Комета C/2022 E3 (ZTF) приближается к нашей планете и уже готова стать видимой невооруженным глазом.

Сейчас ее можно увидеть в созвездии Малой Медведицы. 1 февраля за ней можно будет наблюдать в созвездии Жирафа. Для этого лучше всего использовать бинокль или телескоп, чтобы рассмотреть его.

Объект, названный C/2022 E3 (ZTF), представляет собой долгопериодическую комету, которая была обнаружена в ходе исследования неба Zwicky Transient Facility с использованием 1,22-метрового телескопа Samuel Oschin в Паломарской обсерватории в США.

Открытие сделали 2 марта 2022 года астрономы Брайс Болин и Фрэнк Маски. Она имел яркость 17,3 звездной величины и находилась в 640 млн км от Солнца. Первоначально предполагалось, что это астероид, но затем был обнаружен его кометный характер.

Сейчас объект находится на расстоянии около 52 млн км от Земли, но приблизится к нашей планете 1 февраля, когда расстояние составит 42 млн км (0,28 а.е.).

Текущая наблюдаемая яркость кометы чуть ниже 6-й звездной величины. Это гораздо лучший результат, чем теоретические предсказания.

Таким образом, комета уже находится в диапазоне яркости, позволяющем увидеть ее невооруженным глазом в ночном небе, не освещенном искусственным светом. В бинокль ее будет заметить легче.