Мужчина с детьми вошел в посольство Азербайджана в Иране, застрелил охранника и ранил еще двух человек
2023-01-27 12:00
По сообщению Associated Press, в пятницу мужчина с автоматом напал на посольство Азербайджана в Иране, убив начальника службы безопасности посольства и ранив двух охранников.
Полиция Тегерана заявила, что задержала нападавшего и расследует его мотивы.
"Подозреваемый проник в здание посольства Азербайджана с двумя маленькими детьми и, возможно, совершил нападение по личным мотивам", - сообщило властям иранское информационное агентство Tasnim.
В заявлении министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что "в настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения".
Также сообщается, что нападавший уничтожил караульное помещение у посольства, стреляя по нему из автомата.
Опубликовано: Николай Скира