Литвинова эмоционально ответила на вопрос о своем возвращении в Россию
2023-01-27 12:31
Актриса Рената Литвинова, пребывающая в Париже с начала СВО, эмоционально отреагировала на вопрос о своем возвращении в РФ.
Рената Литвинова покинула РФ после запуска СВО.
Давая интервью корреспонденту канала Arte, Литвинова чуть не расплакалась, когда ее спросили, возвратится ли она в РФ.
В настоящее время актриса живет в своей квартире в Париже, постоянно общаясь со своей подругой, исполнительницей Земфирой.
Опубликовано: Наталья Гончарова