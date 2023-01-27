Литвинова эмоционально ответила на вопрос о своем возвращении в Россию

Актриса Рената Литвинова, пребывающая в Париже с начала СВО, эмоционально отреагировала на вопрос о своем возвращении в РФ.

Рената Литвинова покинула РФ после запуска СВО.

Давая интервью корреспонденту канала Arte, Литвинова чуть не расплакалась, когда ее спросили, возвратится ли она в РФ.

В настоящее время актриса живет в своей квартире в Париже, постоянно общаясь со своей подругой, исполнительницей Земфирой.