Франция рассматривает поставку Украине истребителей Mirage

Как сообщает издание Rzeczpospolita, между Францией и Великобританией ведутся переговоры о передаче украинцам еще одного вида оружия.

"Когда дело доходит до поставок в Украину, мы должны анализировать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми", — сказал Тома Гассилю, глава комиссии национальной обороны Франции.

Так он дал понять, что Париж серьезно рассматривает возможность переброски своих истребителей в Украину. Западные СМИ предполагают, что речь, вероятно, пойдет о машинах старшего поколения, таких как Dassault Mirage.

Единственной проблемой указывается подготовка украинских пилотов, которая может занять много времени.

В среду, 25 января правительство Германии объявило о передаче танков Leopard 2 и дало добро на аналогичный шаг другим странам, имеющим эту немецкую технику. Через несколько часов президент Джо Байден заявил о передаче танков Abrams американского производства.