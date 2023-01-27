Весной певица Слава впервые станет бабушкой: внук должен появиться на свет уже очень скоро

О беременности дочери певицы Славы Александры Морозовой стало известно от ее близких друзей: ребенок должен появиться на свет в марте или в апреле этого года.

Певица Слава очень скоро станет молодой бабушкой. Дело в том, что ее дочь 23-летняя Александра Морозова сейчас находится на седьмом месяце беременности. Сама звезда никак не комментирует грядущее событие.

Александра Морозова вышла замуж за своего парня Андрея 25 ноября предыдущего года. О нем известно не так много. Молодой будущий отец на год старше своей супруги. Известно, что профессия у него не публичная, так что в таблоидах его едва ли увидишь.

Андрей занимается автомобильным бизнесом. На свадьбе у них была и сама Слава, и ее бывший муж, отец Александры, с которым певица оформила развод в начале двухтысячных годов.