В Австралии потеряли радиоактивную капсулу, власти объявили предупреждение

Радиоактивная капсула была потеряна между городом Перт и шахтой Пилбара. Оба места расположены на площади 1,4 тысячи квадратных километров.

Местные власти призвали людей "держаться подальше от капсулы" из-за ее радиоактивных свойств.

Капсула с радиоактивным веществом была утеряна при транспортировке из северного Ньюмена в северо-восточные пригороды Перта. Вещество используется в датчиках при добыче полезных ископаемых.

Как указали власти, воздействие этого вещества может вызвать лучевые ожоги или лучевую болезнь. Капсула небольшая (диаметр 6 мм и высота 8 мм), круглая, серебристая.

Директор по здравоохранению Западной Австралии Энди Робертсон сказал, что капсула излучала "приемлемое" количество радиации. Он добавил, что испускаемое излучение эквивалентно 10 рентгенам в час, или количеству естественного излучения, которому тело подвергается более года.

Капсула, вероятно, была потеряна 10 января. Власти призывают всех водителей, которые проезжали по Великому северному шоссе между Ньюманом и Пертом с 10 января, проверить свои шины на случай, если в них застряла капсула.