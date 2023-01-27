Шведские ученые выяснили, что недостаток сна у подростков увеличивает шансы с возрастом заболеть рассеянным склерозом

Исследования шведских ученых Каролинского университета доказали, что риск заболеть рассеянным склерозом в пожилом возрасте увеличивается у подростков, которые регулярно недосыпают.

В исследовании приняло участие более 5 тысяч человек в возрастном диапазоне от 16 до 70 лет. 2075 из них имели в анамнезе рассеянный склероз. Ученые провели опрос, в котором попытались выяснить, какой режим сна в разном возрасте был у этих людей.

В частности, их интересовал вопрос о продолжительности сна в школьные годы и в подростковом возрасте, а также в выходные дни. Оценивалась продолжительность сна, а также его качества в различные периоды жизни.

В результате исследователи пришли к выводу, что короткий сон менее 7 часов в сутки в подростковом возрасте, а также беспокойный сон увеличивает шансы со временем заболеть рассеянным склерозом на 40 процентов. Низкое же качество сна повышает эту вероятность до 50 процентов. При этом средний возраст диагностирования РС составил 34 года.