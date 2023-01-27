Бородина поразила фанатов фотосессией в прозрачном нижнем белье Gucci
2023-01-27 13:07
Известная ведущая Ксения Бородина поразила своих поклонников, снявшись в излишне откровенной фотосессии.
Телеведущая Ксения Бородина поразила своих фолловеров, снявшись в прозрачном белье бренда Gucci.
Бородина активно общается с подписчиками в соцсетях. В аккаунте звезды экрана появились горячие кадры в прозрачном белье.
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Знаменитость распустила волосы по плечам и сделала яркий макияж, активно позируя фотографу.
Фанаты в восторге от фигуры и смелости Ксении. Внешность Бородиной в последнее время достойна всяческих похвал.
Опубликовано: Наталья Гончарова