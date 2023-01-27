Саруханов, которому 66 лет, женился уже в 7 раз
2023-01-27 13:18
Исполнитель Игорь Саруханов не устает удивлять своей любвеобильностью. 6-ти браков 66-летнему музыканту показалось мало. Он женился в 7-ой раз.
Седьмой супругой 66-летнего певца Игоря Саруханова стала молодой дизайнер Леся Садовская.
Музыкант и его нынешняя жена долгое время сотрудничали, вскоре рабочие отношения переросли в личные.
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Свадьбу молодожены сыграли в конце декабря, а информация о этом стала известна лишь сейчас.
Опубликовано: Наталья Гончарова