Саруханов, которому 66 лет, женился уже в 7 раз

2023-01-27 13:18

Исполнитель Игорь Саруханов не устает удивлять своей любвеобильностью. 6-ти браков 66-летнему музыканту показалось мало. Он женился в 7-ой раз.

Седьмой супругой 66-летнего певца Игоря Саруханова стала молодой дизайнер Леся Садовская.

Музыкант и его нынешняя жена долгое время сотрудничали, вскоре рабочие отношения переросли в личные.

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    Свадьбу молодожены сыграли в конце декабря, а информация о этом стала известна лишь сейчас.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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