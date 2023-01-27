Прилепин отправился добровольцем в Донбасс
2023-01-27 13:25
Писатель, публицист и политик Захар Прилепин отправился в зону СВО добровольцем.
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО в Украине, подписав контракт с Росгвардией, о чем сообщает Телеграм-канал "Осторожно Media".
По имеющимся данным, писатель и публицист, являющийся сопредом партии "Справедливая Россия - За Правду", уже находится в Донбассе.
Пока сам Прилепин не комментировал эти сведения, но в социальных сетях уже распространилось фото знаменитости в военном обмундировании.
Общественный деятель - примерный семьянин и отец 4-ых детей.
Опубликовано: Наталья Гончарова