Клава Кока ответила согласием на призыв Сябитовой стать новой ведущей шоу Давай поженимся

Молодая исполнительница Клава Кока не против попробовать свои силы в роли ведущей передачи "Давай поженимся!". Ее кандидатуру на этот пост выдвинула телесваха Роза Сябитова.

Клава Кока в запрещенной сегодня в РФ соцсети сделала репост публикации, где Розы Сябитовой выступает за то, чтобы певица стала ведущей шоу "Давай поженимся".

Артистка прокомментировала призыв к действию: "Я согласна".

Сябитова убеждена, что закрывать программу нельзя, но ей нужна молодая ведущая.

Сваха выдвинула свою кандидатуру, которой и оказалась Кока, к которой она испытывает симпатию с момента их совместного участия в шоу "Маска.Танцы".