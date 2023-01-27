Клава Кока ответила согласием на призыв Сябитовой стать новой ведущей шоу Давай поженимся
2023-01-27 13:40
Молодая исполнительница Клава Кока не против попробовать свои силы в роли ведущей передачи "Давай поженимся!". Ее кандидатуру на этот пост выдвинула телесваха Роза Сябитова.
Клава Кока в запрещенной сегодня в РФ соцсети сделала репост публикации, где Розы Сябитовой выступает за то, чтобы певица стала ведущей шоу "Давай поженимся".
Артистка прокомментировала призыв к действию: "Я согласна".
Сябитова убеждена, что закрывать программу нельзя, но ей нужна молодая ведущая.
Сваха выдвинула свою кандидатуру, которой и оказалась Кока, к которой она испытывает симпатию с момента их совместного участия в шоу "Маска.Танцы".
Опубликовано: Наталья Гончарова