Матери Алферовой Ксении Архиповне исполнился 101 год

Маме известной актрисы Ирины Алферовой Ксении Архиповне исполнился 101 год. Долгожительница провела свой день рождения в кругу родных и близких ей людей.

Мать актрисы Ирины Алферовой отметила свой 101-й день рождения в кругу семьи и друзей, о чем сообщила ведущая ТВ Екатерина Колокольцева.

Звезда экрана разместила в социальных сетях ролик, где именинница исполняет песню.

Колокольцева оставила теплое поздравление в адрес матери знаменитой актрисы под этим видео: "Ксения Архиповна Алферова! 101 год! Дай Бог вам здоровья, честь быть гостем на этом празднике".