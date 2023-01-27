Брутян похвасталась, что Прилучный осыпает ее цветами каждый день

Молодая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян счастлива, ведь любимый демонстрирует чувства к ней постоянно, каждый день осыпая ее цветами.

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась, что чуть ли не каждый день получает от избранника прекрасные букеты цветов.

Оказалось, что однажды актриса заявила, что обожает свежие цветы. Возлюбленный запомнил эту фразу и с тех пор радует Зепюр.

Брутян убеждена, что таким образом муж демонстрирует, как сильно ее любит.