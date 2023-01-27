Фанаты Бритни Спирс вызвали полицию к ее дому после того, как артистка удалила свою страницу в соцсетях
2023-01-27 14:19
Поклонники Бритни Спирс, обеспокоенные тем, что исполнительница удалила свою страницу в соцсетях, вызвали к дому знаменитости полицию.
Прибывшие на место стражи порядка заверили поклонников Бритни Спирс, что с ней все в порядке.
До этого эпатажная артистка уже не раз удалялась из соцсетей.
Поведение знаменитости в последнее время вызывает вопросы. Так, 20 января она заявила о смене имени и, что ее теперь нужно звать Red River.
До этого звезда несколько раз публиковала архивные фото с экс-возлюбленным Джастином Тимберлейком, а потом их удаляла.
Опубликовано: Наталья Гончарова