Михалков, перенесший пневмонию в тяжелой форме, сообщил, что уже в начале февраля выйдет на сцену
2023-01-27 14:30
Именитый режиссер Никита Михалков порадовал своих поклонников новостью о возвращении на сцену. Уже в начале февраля артист порадует свою аудиторию.
В начале января Никита Михалков был госпитализирован с пневмонией, которую перенес в тяжелой форме.
В больнице кинодеятель провел 3 недели, после чего медики выписали его домой.
Долго без дела Михалков оставаться не намерен и трудиться уже будет в ближайшие недели.
В начале февраля Никита Сергеевич порадует своим появлением на сцене московского театра, о чем он сам сообщил в своем Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова