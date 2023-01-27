Михалков, перенесший пневмонию в тяжелой форме, сообщил, что уже в начале февраля выйдет на сцену

Именитый режиссер Никита Михалков порадовал своих поклонников новостью о возвращении на сцену. Уже в начале февраля артист порадует свою аудиторию.

В начале января Никита Михалков был госпитализирован с пневмонией, которую перенес в тяжелой форме.

В больнице кинодеятель провел 3 недели, после чего медики выписали его домой.

Долго без дела Михалков оставаться не намерен и трудиться уже будет в ближайшие недели.

В начале февраля Никита Сергеевич порадует своим появлением на сцене московского театра, о чем он сам сообщил в своем Телеграм-канале.