Кушанавшвили рассказал, чем зарабатывает Меладзе, концерты которого отменяютпо всей России

Ведущий и блогер Отар Кушанашвили рассказал о заработках певца Валерия Меладзе, выступления которого массово отменяются в городах РФ.

Отар Кушанашвили утверждает, что Валерий Меладзе продолжает зарабатывать на выступлениях.

Кушанашвили переписывался с Меладзе на днях и тот выходит на сцену регулярно, так как отменили всего 2-3 концерта артиста, а СМИ раздувает эти новости.

По словам телеведущего, Меладзе зарабатывает больше, чем ведущие шоу "Мужское / Женское" Александр Гордон и Юлия Барановская вместе взятые.