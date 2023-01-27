Президент Финляндии Ниинистё предупредил Эрдогана и анонсировал «серьезный разговор» с ним

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что если турецкий лидер Реджеп Эрдоган не изменит своего мнения о расширении НАТО, то настанет время для серьезного разговора.

"Если к моменту июльского Вильнюсского саммита НАТО вопрос о ратификации Турцией членства Финляндии в НАТО не сдвинется с места, то настало время для серьезного разговора на равных", - подчеркнул финский лидер в эфире Yyle TV.

Финский лидер добавил, что до сих пор подходил не комментировал сложные переговоры с Турцией о ратификации, чтобы не создавалось впечатление, что Финляндия "умоляет" о членстве.

По словам Ниинистё, позиция Анкары связана с "внутренней политикой Турции". В середине мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы (на месяц раньше, чем планировалось ранее).

В ходе интервью президент Ниинистё добавил, что главной целью Финляндии по-прежнему остается вступление в НАТО вместе со Швецией. Он признал, что только "в риторике Турции позиции Швеции и Финляндии различаются".

Напомним, что в минувшие выходные в шведской столице прошли антитурецкие протесты, а перед посольством Турции был сожжен Коран. Ранее перед мэрией Стокгольма повесили перевернутое изображение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

После этих событий визиты шведских и финских политиков в Анкару были отменены, а турецкая сторона заявила, что не поддержит заявку шведов на вступление в НАТО и прервала трехсторонние переговоры.