Кравченко назвала Кошмал своим личным врагом в эфире программы Жизнь и судьба

Татьяна Кравченко назвала свою коллегу по сериалу "Сваты" Анну Кошмал "личным врагом", будучи участницей ток-шоу "Жизнь и судьба".

Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале "Сваты" Валентину Будько, стала гостьей ток-шоу "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.

Артистка призналась, что она шокирована от всего происходящего. Анну Кошмал она знала как скромную и немногословную "девочку".

Федор Добронравов навещал молодую актрису в больнице, когда она сильно отравилась в Москве.

Вся съемочная группа тепло относилась к украинке, по этой причине ненависть, с которой Анна отзывается сейчас о российских коллегах, поражает.

Кравченко заявила, что получается, что Анна Кошмал теперь ее "личный враг".