Силы спецопераций США уничтожили лидера ИГИЛ* в Сомали

Американские военные провели операцию, в результате которой на севере Сомали был убит высокопоставленный лидер Исламского государства* и 10 его соратников, сообщили официальные лица США.

"Считается, что Биляль аль-Судани, проживающий в горном пещерном комплексе на севере Сомали, поддерживал расширение и деятельность ИГИЛ в Африке и за пределами континента", — сказал высокопоставленный чиновник.

Эти сообщения позже подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, добавив, что "25 января по приказу президента американские военные начали штурмовую операцию на севере Сомали, в результате которой погибли многие члены ИГИЛ, в том числе Билал-аль-Судани, лидер ИГИЛ в Сомали и ключевой посредник в глобальной сети ИГИЛ".

По словам Остина, Аль-Судани отвечал за поддержку растущего присутствия ИГИЛ в Африке и финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане.

Политик заверил, что в результате этой операции мирные жители не пострадали.

Войска США были готовы захватить аль-Судани, но "ответ враждебных сил" в конечном итоге привел к его гибели.

Соединенные Штаты перед началом операции уведомили о ней правительство Сомали.