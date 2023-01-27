Автор хита К черту любовь требует у Лободы через суд 500 000 рублей
2023-01-27 15:25
Автор хита Светланы Лободы "К черту любовь" Олег Влади подал на артистку в суд и требует с нее 500 000 российских рублей.
Исковое заявления от Олега Влади против Светланы Лободы поступило 25 января 2023 года.
Влади требует удалить запись его композиции с интернет-площадок певицы, а также 500 000 российских рублей за нарушение артисткой авторских прав.
Звездный адвокат Андрей Алешкин утверждает, что даже если певица или ее представители не явятся в суд, решение будет вынесено и без их присутствия.
Опубликовано: Наталья Гончарова