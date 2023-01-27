Украина начинает серийное производство САУ 2С22 «Богдана» калибра 155 мм

На вооружение ВСУ в скором времени будут десятки самоходных гаубиц 2С22 "Богдана" калибра 155 мм стандарта НАТО, сообщает "Интерфакс-Украина".

Вооруженные Силы Украины объявили о начале серийного производства опытной гаубицы 2С22 "Богдана". Когда в феврале прошлого года Россия начала СВО, в распоряжении украинской армии было только одно такое оружие опытного образца.

Сообщается, что она продержалась на поле боя 11 месяцев и до сих пор воюет. Представители армии в восторге от его эффективности, именно поэтому было принято решение о серийном производстве. Здесь нельзя не упомянуть, что прототип гаубицы 2С22 "Богдана" сыграл огромную роль в боях за Змеиный остров.

"Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, будут поддержаны на фронте украинской, в полном смысле этого слова, артиллерией", — написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Гаубица 2С22 "Богдана" представляет собой 155-мм колесную артиллерийскую систему, способную производить 6 выстрелов в минуту. Он имеет дальность 40-42 км для обычных боеприпасов и 50-60 км для реактивных боеприпасов.

Она была разработана Новокраматорским машиностроительном заводе Речь идет как о стационарных системах, так и на размещенных на грузовиках.



Комплекс перевозится на автомобиле КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 с бронированной кабиной. Полная масса машины должна составить 28 тонн, а боекомплект — 20 снарядов. Производитель сообщил, что гаубица предлагает автоматизированную систему заряжания и оснащена системой управления огнем Siemens.