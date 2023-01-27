В России хотят ввести перечень хороших и плохих видеоигр, чтобы защитить детей

"Коммерсантъ": правительство РФ обратилось в Генпрокуратуру и другие ведомственные структуры, чтобы они дали оценку идей по защите детей от негативного воздействия видеоигр.

Государственный аппарат предложил создать перечень разрешенных и запрещенных игр.

Также представители власти выступили с инициативой об установлении программ отечественного производства для родительского контроля.

Такие приложения должны будут устанавливаться на продающиеся в России компьютеры.

Большая часть идей по защите детей от игр была выдвинута профильной комиссией совета законодателей при Федеральном собрании.

Участники комиссии выразили уверенность в том, что в популярные видеоигры внедрены "способы влияния на сознание и подсознание", в том числе "вредоносные программы и запрещенный контент".