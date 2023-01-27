Полиция задержала поляка, нелегально перевозившего в Германию россиян без документов и виз

После погони на немецко-австрийской границе полиция задержала 34-летнего поляка, перевозившего четверых россиян без документов.

Инцидент произошел рано утром в среду, 25 января в городке Титтмонинг на германо-австрийской границе. По информации федеральной полицейской инспекции Фрайлассинга, офицеры заметили, что из Австрии ехали два автомобиля - Volkswagen Taigo и Volkswagen Passat.

Оба автомобиля двигались с достаточно большой скоростью, поэтому правоохранители решили их остановить. Затем водители обеих машин прибавили скорость.

Сначала они въехали вглубь Германии, но через несколько километров свернули обратно в сторону границы. В городе Ноннрайт полицейским удалось остановить Passat. Вторая полицейская машина последовала за Taigo.

Водителю Volkswagen Taigo удалось скрыться, несмотря на то, что его коллеги из Австрии поддержали поиск немецких полицейских. Неизвестно даже, сколько человек в ней ехало.

В ходе проверки задержанного в Ноннрайте автомобиля Passat выяснилось, что в автомобиле находилось пять человек. За рулем находился 34-летний поляк. Только у него были с собой документы.

По данным немецкой полиции, пассажиры были россиянами. Ни паспортов, ни виз, ни видов на жительство у них не было.

"Мигранты сказали, что 34-летний мужчина забрал их из Словении и должен был привезти в Германию. Каждый пассажир должен был заплатить водителю 650 евро", — говорится в сообщении полиции.

Поляка арестовали по обвинению в контрабанде людей, а россиян обвинят в незаконном пересечении границы и депортируют в Австрию.