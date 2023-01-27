Сестра Кобзона назвала госпитализацию Нелли Кобзон фантазиями желтой прессы

Сестра покойного исполнителя Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила, что ее невестка Нелли Кобзон ни в какую больницу не попадала.

Накануне появилась информация о том, что вдова Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Сестра покойного исполнителя Гелена Кандель назвала эти сведения фантазиями "желтой прессы".

По словам Кандель, Нелли Кобзон хорошо себя чувствует, а недавно она посещала концерт дирижера Юрия Башмета.