Сестра Кобзона назвала госпитализацию Нелли Кобзон фантазиями желтой прессы
2023-01-27 15:35
Сестра покойного исполнителя Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила, что ее невестка Нелли Кобзон ни в какую больницу не попадала.
Накануне появилась информация о том, что вдова Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу из-за проблем с сердцем.
Сестра покойного исполнителя Гелена Кандель назвала эти сведения фантазиями "желтой прессы".
По словам Кандель, Нелли Кобзон хорошо себя чувствует, а недавно она посещала концерт дирижера Юрия Башмета.
Опубликовано: Наталья Гончарова