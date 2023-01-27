Воля попал в Книгу рекордов Гиннеса, так как провел самый большой по количеству зрителей стендап-концерт в стране

Комик Павел Воля может похвастаться достижением, ведь его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Шоумен Павел Воля попал в Книгу рекордов России, так как провел самый масштабный по числу зрителей стендап-концерт в государстве.

Данное выступление артиста в северной столице РФ наблюдали вживую 7 500 человек.

В новом выпуске "Comedy Club" главред Книги рекордов РФ Станислав Коненко расскажет ведущим об обладателях других достижений.

Коненко назовет имя обладательницы самой тонкой талии в России, которая поет на 28 языках, а также самого высокого человека в государстве.