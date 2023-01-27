Стычкин бегал без штанов перед смотрительницами музея в Питере

Известный актер Евгений Стычкин вспомнил, как на съемках бегал без штанов перед посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.

Когда снимали картину о приключениях сыщика Эраста Фандорина в северной столице РФ, Евгений Стычкин случайно пробежался без штанов перед посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.

Артист рассказал об этом ведущим драйв-шоу на "Авторадио" Денису Курочкину и Ивану Броневому.

Дело в том, что актеру срочно нужно было переодеться, а времени добежать до раздевалки было "0", по этой причине ему нашли другое ближайшее место, где переодеться.

Когда Евгений снял штаны, то понял, что находится в Мраморном дворце Питера, где на него смотрят удивленные посетители и смотрительницы музея.