Стычкин бегал без штанов перед смотрительницами музея в Питере
2023-01-27 16:29
Известный актер Евгений Стычкин вспомнил, как на съемках бегал без штанов перед посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.
Когда снимали картину о приключениях сыщика Эраста Фандорина в северной столице РФ, Евгений Стычкин случайно пробежался без штанов перед посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.
Артист рассказал об этом ведущим драйв-шоу на "Авторадио" Денису Курочкину и Ивану Броневому.
Дело в том, что актеру срочно нужно было переодеться, а времени добежать до раздевалки было "0", по этой причине ему нашли другое ближайшее место, где переодеться.
Когда Евгений снял штаны, то понял, что находится в Мраморном дворце Питера, где на него смотрят удивленные посетители и смотрительницы музея.
Опубликовано: Наталья Гончарова