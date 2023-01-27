Песков заявил, что слова Трампа про СВО в Украине близки к истине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что слова Дональда Трампа о прекращении конфликта близки к истине.

"Если бы я был президентом, конфликта России с Украиной никогда бы не было, и даже сейчас, если бы я был президентом, я мог бы договориться о его прекращении в течение 24 часов. Такая трагическая трата человеческих жизней", — написал накануне бывший президент США в собственной социальной сети Truth Social.

В четверг Дональд Трамп раскритиковал западную военную помощь Украине, заявив, что "сначала придут танки, а затем ядерные бомбы". Так он прокомментировал решение президента США Джо Байдена поставить Украине 31 танк Abrams.

Представитель Кремля прокомментировал мнение Трампа.

"Думаю, мистер Трамп недалек от истины. Президент США действительно мог бы — если бы захотел — положить конец этому конфликту, сделать это очень быстро, используя свою способность фактически отдавать приказы киевскому режиму. Директива киевскому режиму из Вашингтона - и все будет кончено. Конечно не за один день, не за два, но ключ к киевскому режиму во многом в руках Вашингтона .В то же время мы видим, что нынешний лидер Белого дома не хочет использовать этот ключ, наоборот, он выбирает путь дальнейшей закачки оружия в Украину", — заявил Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское информационное агентство ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркивает, что согласен со словами Трампа «в том смысле, что мы действительно имеем дело с эскалацией напряженности.

"Эскалация напряженности происходит из-за решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах", — подчеркнул Песков.