Дочь Полищук сыграла Раневскую в картине о легендарной актрисе
2023-01-27 16:41
Дочь покойной Любови Полищук Мариэтта Цыгаль Полищук сыграла Фаину Раневскую в сериале о жизни легендарной артистки.
На Ютубе уже вышел трейлер сериала "Раневская", который повествует о жизни актрисы.
Мариэтта Цыгаль-Полищук исполнила роль Фаины Раневской в новой биографической картине о жизни легендарной советской артистки.
Кроме дочери покойной Любови Полищук в фильме заняты Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.
Уже 8 февраля в онлайн-кинотеатре "KION" начнется показ сериала.
Опубликовано: Наталья Гончарова