Дочь Полищук сыграла Раневскую в картине о легендарной актрисе

2023-01-27 16:41

Дочь покойной Любови Полищук Мариэтта Цыгаль Полищук сыграла Фаину Раневскую в сериале о жизни легендарной артистки.

На Ютубе уже вышел трейлер сериала "Раневская", который повествует о жизни актрисы.

Мариэтта Цыгаль-Полищук исполнила роль Фаины Раневской в новой биографической картине о жизни легендарной советской артистки.

Кроме дочери покойной Любови Полищук в фильме заняты Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

Уже 8 февраля в онлайн-кинотеатре "KION" начнется показ сериала.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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