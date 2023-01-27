Тимошенко замечена отдыхающей на частном пляже в Дубае

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попала в объективы журналистов во время отдыха в Дубае на местном пляже.

В пятницу журналисты издания "Украинская правда" обнародовали видеозапись от 05.01.23, на которой бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко замечена на пляже искусственного острова в Дубае рядом с местным отелем Kempinski. Известно, что Тимошенко пыталась вести скрытный образ жизни и не общалась с другими туристами.

Примечательно, что спустя пять дней после инцидента Юлия Тимошенко вернулась в Киев из Дубая, в котором уже длительное время проживает родная дочь политика.