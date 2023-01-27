Российский депутат Евгений Фёдоров заявил о готовности вооружённых сил страны к ядерной войне.

27 января депутат Государственной думы Евгений Фёдоров публично заявил, что Россия проиграла информационную войну с Соединёнными Штатами после начала спецоперации в Украине. По мнению Фёдорова, российские СМИ обязаны признать своё поражение перед американскими коллегами для избежания роста числа негативных последствий.

Вместе с тем Евгений Фёдоров отметил, что несмотря на поражение в информационной войне с США российские войска полностью готовы к ядерному противостоянию.