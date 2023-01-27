Bloomberg: Путин готовит новое наступление на Украине феврале-марте

Спустя почти год после начала СВО, Владимир Путин готовит новое наступление на Украине, одновременно готовя свою страну к конфликту с США и их союзниками, который, по его мнению, может длиться годами, пишет Bloomberg.

Согласно сайту, Кремль хочет продемонстрировать свою силу и вернуть себе инициативу после нескольких месяцев уступок украинцам. Цель действий Москвы — заставить Киев и его союзников согласиться на перемирие, которое позволит России сохранить контроль над занятыми территориями.

Собеседники Bloomberg говорят о вере Путина в то, что увеличение численности российских войск позволят Москве победить. СМИ напоминают, что весной этого года возможна новая волна мобилизации.

В четверг, 26 января в Кремле резко отреагировали на заявление украинского президента, сделанное во время интервью британскому телеканалу Sky News.

Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что после 24 февраля прошлого года Путин "стал для него никем", что исключает любые разговоры о мире.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков резко раскритиковал Зеленского и заявил, что украинский президент "сам перестал быть потенциальным собеседником" для главы РФ.

"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский был избран президентом. Он не решал проблему Донбасса, не выполнял Минские договоренности, более того, как оказалось, не собирался их выполнять, он готовился к войне", - заявил Песков в ходе ежедневной пресс-конференции.