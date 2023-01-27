Лопырева отдала наследника в элитный детский сад в Дубае
2023-01-27 16:52
Известная модель и ведущая ТВ Виктория Лопырева отдала своего сына Марка Лионеля в элитный детский сад, расположенный на территории Дубая.
Ведущая и модель Виктория Лопырева отдала своего наследника Марка Лионеля в частный детский сад в Дубае.
Звезда экрана и подиума призналась в своем микроблоге, что на поиски дошкольного заведения для сына потратила много времени.
Лопыреву привлекли в учреждении хорошие преподаватели и просторное помещение.
Хозяйки детского сада с утра до вечера следят за всем в дошкольном учреждении. Имеется уборщица, которая не отходит со своего рабочего места.
Опубликовано: Наталья Гончарова