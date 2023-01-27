Райану Гослингу подобрали роль в Фантастической четверке, но сам актер не желает сниматься в проекте

Известного голливудского актера Райана Гослинга уговаривают сняться в "Фантастической четверке", но сам артист от участия в фильме отказывается.

Райан Гослинг находится в числе главных кандидатов на участие в съемках продолжения "Фантастической четверки".

По имеющимся сведениям, Гослингу прочат роль Часового - одного из главных персонажей-антагонистов в "Громовержцах".

Интересно, что сам Гослинг не хочет участвовать в проекте.