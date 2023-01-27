Райану Гослингу подобрали роль в Фантастической четверке, но сам актер не желает сниматься в проекте
2023-01-27 17:01
Известного голливудского актера Райана Гослинга уговаривают сняться в "Фантастической четверке", но сам артист от участия в фильме отказывается.
Райан Гослинг находится в числе главных кандидатов на участие в съемках продолжения "Фантастической четверки".
По имеющимся сведениям, Гослингу прочат роль Часового - одного из главных персонажей-антагонистов в "Громовержцах".
Интересно, что сам Гослинг не хочет участвовать в проекте.
Опубликовано: Наталья Гончарова