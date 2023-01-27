Время рейда у граждан Рейха нашли 50 кг золота и драгоценных металлов

Перед запланированным госпереворотом «Рейхсбюргеры» готовили золотовалютный запас, сообщает «Шпигель» со ссылкой на силовиков.

Следователи изъяли наличными более 420 000 евро, а также 50 килограммов золота и драгоценных металлов во время рейдов в декабре.

Федеральная прокуратура ведет расследование в отношении группы правых экстремистов, возглавляемой франкфуртским бизнесменом Генрихом XIII Принцем Рейсс.

В ходе крупного рейда 7 декабря федеральная прокуратура арестовала в общей сложности 25 человек.

22 из них получили обвинений в том, что они являются членами террористической организации, которая хотела свергнуть политическую власть.

С декабря число подозреваемых в этом процессе увеличилось до 55 человек, сообщает «Шпигель».

По данным Федеральной прокуратуры, 24 подозреваемых в настоящее время находятся под стражей в Германии.

Число подозреваемых может увеличиваться и в дальнейшем, сообщает источник.

Следователи обнаружили более 120 письменных заявлений, в которых потенциальные соратники обязались хранить тайну граждан Рейха. В документах было указано, что в случае разглашения тайных сведений виновным грозила смертная казнь.

