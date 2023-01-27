Звезды, прибегнувшие к услугам суррогатной матери

Тина Канделаки сала мамой в третий раз. По имеющимся сведениям, ребенка ведущая не рожала, а эту возможность подарила ей суррогатная мать.

Тина Канделаки замужем второй раз, а от первого брака у нее есть сын и дочь.

Ее второй муж Василий Бровко женат до Канделаки не был, как и отцом. Теперь же у пары есть общий ребенок, который, по слухам, появился на свет от суррогатной матери.

Певица Алена Апина также стала мамой не без помощи сурмамы. В 2001 году родилась ее дочь Ксюша после тщетных попыток артистки забеременеть самостоятельно.