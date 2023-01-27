Foreign Policy: ВСУ ждут логистические проблемы из-за поставок танков НАТО

Новостное агентство Foreign Policy рассказало о трудностях, сопряжённых с эксплуатацией немецких и американских танков войсками Украины.

Журналисты издания Foreign Policy уведомляют, что решение Министерств обороны Германии и Соединённых Штатов поставить войскам Украины танки Leopard 2 и Abrams M1 станет логистическим кошмаром для ВСУ, поскольку эти боевые машины нуждаются в разных условиях обслуживания.

Также в FP отметили, что американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды" нуждаются в совершенно разных запчастях, видах ремонта и используют разное топливо.