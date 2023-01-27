МИД РФ: власти США дискриминируют Трейси по гендерному признаку

Представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась о решении Пентагона передать Украине танки Abrams.

27 января сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что решение Министерства обороны США поставить войскам Украины танки Abrams M1 является худшим фоном для прибытия нового американского посла Линн Трейси в Москву. По мнению Захаровой, правительство Соединённых Штатов может недолюбливать Трейси, дискриминируя её по половому признаку.

Вместе с тем Мария Захарова отметила, что Линн Трейси обязана демонстрировать предельное уважение к культурным ценностям России во время работы на новой должности.