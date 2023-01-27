Захарова заявила о невозможности улучшения отношений между РФ и США

Мария Захарова уверена, что в настоящий момент стабилизация российско-американских отношений невозможна.

В пятницу представитель МИД России Мария Захарова публично заявила, что в настоящий момент не считает возможной нормализацию дипломатических отношений между администрациями Москвой и Вашингтоном, поскольку правительство Соединённых Штатов фактически объявило гибридную войну российскому государству.

По мнению Захаровой, успехом для обеих сторон является недопущение ухудшения сложившихся отношений между Россией и США, однако это маловероятно.