Карчаа: МАГАТЭ обнародовали ложные данные о взрывах на Запорожской АЭС

Представитель компании "Энергоатом" Ренат Карчаа рассказал о причинах, по которым сотрудники МАГАТЭ опубликовали недостоверную информацию о взрывах в Энергодаре.

Вечером пятницы советник гендиректора российской корпорации "Энергоатом" Ренат Карчаа дал интервью ведущим передачи "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что опубликованное накануне заявление пресс-службы Международного агентства по атомной энергетике о регистрации громких взрывов возле Запорожской АЭС было умышленной дезинформацией.

По мнению Карчаа, сотрудники МАГАТЭ специально распространили данные о фиксации взрывов по периметру Запорожской атомной электростанции с целью скрыть нахождение украинского оружия на её территории.