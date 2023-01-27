Из-за резкого подорожания газа многие жители Южной Кореи ночуют в палатках

Южнокорейцы прибегают к творческим способам борьбы с массовым ростом цен на газ. Некоторые люди выключают отопление в своих домах и спят в палатках на кроватях, сообщает Korea Times.

Издание пишет, что повышение цен на газ связано в том числе с российской СВО в Украине, которая нарушила мировой рынок энергоресурсов. Южная Корея является одним из крупнейших импортеров сжиженного природного газа (СПГ) в мире и импортирует почти 93% топлива, которые они используют.

По данным Korea Times, жители обмениваются в онлайн способами сократить свои счета за газ. К ним относятся понижение температуры в котлах, заклеивание окон изолентой, использование специальных штор, сон в палатках.

Газета приводит пример мужчины лет 20, который решился на последнее решение во время продолжающейся волны морозов. Страна недавно пережила одни из самых холодных дней этой зимой, когда температура в Сеуле упала до минус 19 градусов по Цельсию.

Издание Financial Times летом 2022 года сообщала об обострении конкуренции за СПГ между импортерами в Азии и Европе. По данным издания, Япония и Южная Корея пытались запастись сырьем на зиму, опасаясь роста цен, поскольку Европа пытается заменить поставки из России.