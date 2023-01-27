Европейские игры в Кракове в 2023 году пройдут без спортсменов из России и Беларуси

На III Европейских играх в Кракове, которые пройдут в 2023 году не будет спортсменов из России и Беларуси, сообщает RMF FM.

Решение об исключении участников из этих стран было принято в прошлом году Ассоциацией европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и Олимпийским комитетом Польши (ОКП). Теперь ОКП подтвердил, что эта позиция не изменилась.

В специально выпущенном заявлении президент Олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий подчеркнул, что в сложившейся ситуации участие российских и белорусских спортсменов в Европейских играх этого года в Кракове невозможно.

"С началом российской СВО Олимпийский комитет Польши публично выражал свою полную солидарность с Украиной, украинскими спортсменами и всем украинским народом. Он предпринял множество мероприятий по оказанию помощи украинским спортсменам, в том числе обеспечил совместное участие сборных Польши и Украины в 15-м Зимнем олимпийском фестивале европейской молодежи Вуокатти-2022. Мы продолжим выражать эту солидарность", - подчеркнул Красницкий.

Солидарность с Украиной выражает и ЕОК. 25 спортсменов из Украины принимают участие в Европейском молодежном фестивале Европы Фриули-Венеция-Джулия 2023, который сейчас проходит в Италии. В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета спортивные санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, символов этих стран и символов сохранены.

III Европейские игры Краков-2023 начнутся 21 июня.