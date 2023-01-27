Пентагон: Поставка танков Abrams Украине займет многие месяцы

В Пентагоне подтвердили, что Украине придется дождаться 31 танк Abrams, обещанных на этой неделе президентом США Джо Байденом. Однако известно, что украинцы получат самые современные варианты танков - типа М1А2, сообщает CNN.

Зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США "нет избыточного количества этих танков на американских складах, поэтому передача танков M1A2 Abrams Украине займет месяцы".

Самые современные версии М1А2 имеют, по информации Politico, улучшенное управление и систему наблюдения.

"Наше намерение - закупить новые танки", - сказала Сингх, не предоставив подробностей о спецификациях и технических проблемах.

Сабрина Сингх также подчеркнула, что для обучения украинцев эксплуатации и обслуживанию оборудования потребуется много времени.

Президент США Джо Байден в среду объявил о решении передать Украине 31 современный танк M1 Abrams.

Несколькими часами ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Берлин передаст Киеву 14 танков Keopard 2 из собственных ресурсов и разрешит странам-союзникам реэкспортировать их Киеву.