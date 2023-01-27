Бывшего аспиранта из Чикаго приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Китайский инженер Цзи Чаоцюнь был приговорен к восьми годам тюремного заключения за шпионаж в США в пользу правительства Китая.

Цзи приехал в США по студенческой визе для изучения электротехники в Иллинойском технологическом институте в 2013 году. Впоследствии он был зачислен в резерв американской армии.

31-летний мужчина был арестован в сентябре 2018 года после встречи с агентом правоохранительных органов под прикрытием, который выдавал себя за представителя Министерства государственной безопасности Китая.

Дело Цзи было связано с многолетними попытками Китая украсть коммерческую тайну авиационных компаний.

Он намеревался получить доступ к передовым аэрокосмическим и спутниковым технологиям, которые разрабатывают компании в США.