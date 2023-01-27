Белый дом: США не видят признаков завершения украинского конфликта
2023-01-27 20:02
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков скорого завершения конфликта на Украине.
Ранее Джо Байден говорил о том, что завершение конфликта возможно только после вывода российских войск с Украины.
Он считает, что такое решение должен принять российский президент Владимир Путин.
Между тем в России заявили, что американская сторона не готова к серьезным переговорам, в том числе из-за продолжающихся поставок оружия на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина