Белый дом: США не видят признаков завершения украинского конфликта

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков скорого завершения конфликта на Украине.

Ранее Джо Байден говорил о том, что завершение конфликта возможно только после вывода российских войск с Украины.

Он считает, что такое решение должен принять российский президент Владимир Путин.

Между тем в России заявили, что американская сторона не готова к серьезным переговорам, в том числе из-за продолжающихся поставок оружия на Украину.