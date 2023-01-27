GW: В Польше регистрируют пророссийскую партию, которую возглавит бывший замминистра финансов

В польский суд было подано заявление о регистрации политической партии "Фронт". Ее возглавит Кшиштоф Толвиньски, бывший заместитель министра финансов, пишет Gazeta Wyborcza.

Для регистрации политической партии в Польше необходимо собрать подписи не менее 1000 польских граждан старше 18 лет, обладающих полной дееспособностью. Как сообщает Gazeta Wyborcza, активисты "Фронта" подали заявление с 1200 подписями в Варшавский окружной суд.

В список включено имя, в том числе Кшиштофа Толвиньского. Он был заместителем министра финансов в правительстве Ярослава Качиньского в 2007 году и депутатом сейма в 2010-2011 годах.

"Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения" (ЦМРКП) предостерег, описывая организацию, возглавляемую Толвинтским, как "пророссийскую" и "откровенно антиукраинскую".

Gazeta Wyborcza сообщает, что после СВО, Толвиньски "как минимум дважды посещал Беларусь" и встречался с представителями власти этой страны. Он считает, что Беларусь — одна из "самых хорошоуправляемых стран", а Александр Лукашенко — настоящий государственный деятель и политик".

По данным ЦМРКП, члены "Фронта" некоторое время лоббировали, снятие ограничений на экспорт белорусских удобрений.