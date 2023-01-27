Ведущий Fox News Хэннити: Байден страдает деменцией и не осознает, о чем говорит в выступлениях

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что президент США Джо Байден не совсем понимает, о чем говорит в своих выступлениях.

Хэннити отметил, что Байден страдает от упадка когнитивных способностей, потери памяти, трудностей с общением и поиском слов.

Ведущий утверждает, что все это симптомы деменции. Он отметил, что первые два года президентства Байден прятался за счет контроля демократов над Конгрессом и защиты СМИ.

Теперь президенту США предстоит столкнуться с законным надзором, если республиканцы в Палате представителей будут держаться вместе.