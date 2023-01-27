Польша настаивает на создании коалиции по снабжению Украины бронетехникой

Создать коалицию по поставке ВСУ танковой техники призвал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

На своей странице в Twitter он написал, что лично инициировал создание альянса группой стран, на вооружении которых есть немецкие танки Leopard, для дальнейшей передачи их украинским военным.

На этой неделе Германия объявила о своем решении поставить ВСУ танки Leopard 2. Всего планируется сформировать два батальона. Первая партия будет состоять из 14 единиц тяжелой танковой техники.

Сама Польша также планирует поставить украинским военным 14 танков такого типа. 250 танков типа Т-72 польская сторона уже передала Украине ранее.